اتهمت روسيا، مساء اليوم الجمعة، السلطات الأوكرانية بمعالجة مشاكلها الداخلية بسياسة "الإرهاب".
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشرته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "نحث السلطات الأوكرانية على التخلي عن استخدام أساليب الإرهاب لمعالجة مشاكل أوكرانيا الداخلية، نتمنى أن يكبح الساسة الأوكرانيون الذين يتحلون بالمسئولية جماح (حزب الحرب) وأن يمنعوا تصاعدا للمواجهة في دونباس".
وأضافت: "بات واضحا الآن أن هذا العمل الإرهابي هدفه إخراج عملية التسوية السياسية للوضع في دونباس عن مساره والخروج كذلك عن اتفاقيات مينسك، وهذه التصرفات تهديد خطير يزعزع الاستقرار في جنوب شرق أوكرانيا.
وتم اغتيال ألكسندر زاخارشينكو زعيم الانفصاليين في منطقة دونيتسك الانفصالية منذ عام 2014 في انفجار صباح اليوم.
وما يُطلق عليها "جمهورية دونيتسك الشعبية" هي منطقة أعلنت انفصالها من جانب واحد عن أوكرانيا، ولم تعترف بها أي دولة حتى الآن.
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