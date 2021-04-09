ميليشيا الحوثي تطلق صاروخ باليستي ضد السعودية

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ، اليوم الجمعة، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه جازان.وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في وقت سابق من ، اليوم الجمعة، اعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.وقال التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إن الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي تعد جرائم حرب.

وتابع التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".وأكد استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين.كان التحالف أعلن، أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوبي السعودية.