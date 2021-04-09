التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الجمعة، بأنه اعترض ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب.

وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.