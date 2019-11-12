الرئيس عون ردا على سؤال عما إذا كانت الاستشارات ستحصل الخميس أو الجمعة: صحيح وذلك مرتبط بالاجابات التي سنتلقاها من المعنيين وإذا لم نتلق إجابات فقد نتأخر في ذلك "كم يوم".

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