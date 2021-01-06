الشرطة الأميركية تتلقى بلاغات بوجود عبوات ناسفة في واشنطن

أفادت شبكة CNN بأن الشرطة الأمريكية تتعامل مع بلاغات عن احتمال وجود عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة واشنطن. وكانت قناة "فوكس نيوز" أفادت بإخلاء مبنى الكابيتول الأمريكي بعد تهديد بوجود قنبلة، وسط تظاهرة احتجاجية ينفذها مؤيدو الرئيس دونالد ترامب. وأغلق عناصر الشرطة ساحة الكابيتول بالكامل، حتى أمام أعضاء الكونغرس الذين يحاولون الدخول لحضور جلسة مشتركة للكونغرس.