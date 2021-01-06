الدفع بالحرس الوطني في فرجينيا و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول بولاية فرجينيا مساء يوم الأربعاء، إنه تم الدفع بالحرس الوطني في الولاية و200 من جنود الولاية إلى العاصمة واشنطن. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض بأنه وفقا لتوجيهات الرئيس فإن الحرس الوطني في طريقه إلى جانب خدمات الحماية الفيدرالية الأخرى، إلى مبنى الكابيتول. كما أرسلت وزارة الأمن الداخلي عملاء فيدراليين إضافيين إلى مبنى الكابيتول للمساعدة في السيطرة على العنف.وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت بأن وزارة الدفاع الأمريكية رفضت طلب مسؤولي العاصمة نشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس. جدير بالذكر أن الرئيس ترامب دعا المتظاهرين إلى مناهضة العنف والبقاء سلميين. وفي وقت سابق، طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، من الحرس الوطني التدخل لإخلاء وتأمين مبنى الكابيتول، إثر اقتحامه من أنصار الرئيس دونالد ترامب الرافضين لفوز جو بايدن. واقتحم محتجون مساء اليوم مبنى الكابيتول، توقف على إثره عمل مجلس الشيوخ الذي كان بصدد مناقشة نتائج المجمع الانتخابي. وذكرت قناة "سي.إن.إن" أنه تم استخدام الغاز المسيل للدموع عند مبنى الكابيتول وسط احتجاجات مؤيدة لترامب.