بذريعة استهداف pkk الطيران التركي يقصف محيط قرية مسيحية في محافظة دهوك

قصفت طائرات حربية تركية، اليوم الأحد، مواقع بمحيط قرية هيزانكي التابعة لقضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية بإقليم كوردستان أمراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال الكوردستاني PKK وأنقرة عام 2015.

وكثيراً ما يسفر القصف والهجمات المتبادلة بين الجيش التركي وحزب العمال PKK عن سقوط مدنيين لاسيما الذين يسكنون في المناطق والقرى الحدودية النائية.

وقالت مصادر من القرية، إن القصف التركي العنيف استمر نحو 30 دقيقة واستهدف القرية التي يسكنها مسيحيون.

وأضافت أن المواقع المستهدفة من قبل الطائرات التركية لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن القرية، وإن الغارات ألحقت أضراراً بممتلكات القرويين وحقولهم دون أن تقع خسائر بشرية.

ويطالب المسؤولون في حكومة إقليم كوردستان باستمرار بعدم اتخاذ أراضي الإقليم منطلقاً لشن هجمات على تركيا ودول الجوار، كما يشددون على عدم جعل أراضي الإقليم ساحة لتصفية الحسابات