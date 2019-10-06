ظريف: إجراءات تركيا ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق لها أهدافها

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الإجراءات التركية ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما.

واكد ظريف ان بلاده ابلغت الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية على المناطق الحدودية مع سوريا، مبينا انه عقد العديد من الاجتماعات مع الجانب التركي بحضور كل من العراق وسوريا بشأن بناء تركيا السدود على نهري دجلة والفرات.