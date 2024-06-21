14 ألف حاج يمنى يغادرون مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج
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14 ألف حاج يمنى يغادرون مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج

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العرب اليوم - 14 ألف حاج يمنى يغادرون مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج

غادر أكثر من 14 ألف حاج يمني، الخميس، مكة المكرمة، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ.
مدريد ـ العرب اليوم

غادر أكثر من 14 ألف حاج يمني، الخميس، مكة المكرمة، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ.

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14 ألف حاج يمنى يغادرون مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج 14 ألف حاج يمنى يغادرون مكة المكرمة بعد أدائهم مناسك الحج



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