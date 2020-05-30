عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في طاجيكستان يبلغ 3707 إصابة

قالت وزارة الصحة في طاجيكستان، إن مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 3707 حالات.

وأضاف مصدر، في المكتب الصحفي للوزارة: " في طاجيكستان، مع حلول مساء السبت، ارتفع عدد المرضى المصابين بمرض كوفيد-19، بمقدار 121 شخصا ليصل إلى 3707".

ووفقا له، تم شفاء 1865 شخص من مرض COVID-19 في البلاد، ولا يزال عدد الوفيات كما هو - 47 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة، أن 2076 شخصا من المصابين، يخضعون للعلاج تحت الإشراف الطبي، وتم خروج 375 منهم بعد العلاج، من المؤسسات الطبية.

المصدر: نوفوستي