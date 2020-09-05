الإليزيه يعلن مقتل جنديين من القوات الفرنسية فى مالى

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت، عصر اليوم، لدى مرور سيارة تابعة للوحدة الفرنسية العاملة فى قوة برخان بمنطقة تساليت شمال مالى، لافتا إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 3 جنود على الأقل كانت تقلهم السيارة وكانت فرنسا أعلنت، الخميس 3 سبتمبر، عن توجه قوات خاصة أوروبية إلى مالى، وهو ما يتزامن مع وقوع انقلاب عسكرى فى البلاد.