روسيا تعلق على اعتقال رئيس مالى

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو تتابع ما يحدث في مالي عن كثب، وتتحقق من معلومات تفيد باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أكد مصدر رفيع في الخارجية الروسية تعليقا على اعتقال قيادات مالي: "نتحقق من المعلومات.. ونتابع تطورات الأحداث عن كثب يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت وكالة "فرانس برس" عن زعيم التمرد في مالي، باعتقال الرئيس أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء وعدد من رجال الحكومة.