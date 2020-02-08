المتحدث باسم جيش الاحتلال يصرح قبل قليل أنه تم تحديد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو المستوطنات، ونتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في تطبيق الجبهة الدخلية في منطقة مفتوحة فقط