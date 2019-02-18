مقتل شرطي واصابة 3 ضباط في تفجير وسط القاهرة

انتحاري يفجر نفسه إثر ملاحقة الشرطة له وسط القاهرة

أضافت المصادر أن أمين شرطة لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة ضباط وفقد آخر في التفجير، مشيرة إلى أن الانتحاري لقي مصرعه.

وفرضت أجهزة الأمن طوقا أمنيا فيما يقوم خبراء المفرقعات بتمشيط المكان.