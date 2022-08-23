القضاء العراقي يصدر أمراً بمنع سفر قياديين في التيار الصدري ويحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، بمنع سفر قياديين في التيار الصدري وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة ووفقا للوثائق، فإن قرار القضاء نص على منع سفر القياديين في التيار الصدري، صباح الساعدي، وغايب العميري، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة.