القبض على شخصين اخترقا بسيارتهما حاجزين أمنيين في منتجع ترامب

وضع شخصان رهن الاحتجاز بعد أن اخترقت سيارتهما اليوم الجمعة نقطتي تفتيش أمنيتين بمنتجع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.وأفادت وكالة "رويترز" بأن عملية الاختراق جاءت قبل ساعات من وصول ترامب للمنتجع في رحلة خطط لها سابقا.وقال موقع NBC News إن السيارة كانت متوجهة نحو المدخل الرئيسي للمنتجع، وهو ما أكده رئيس شرطة مقاطعة بالم بيتش.