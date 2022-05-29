إحراق حافلة لمستوطنين دخلت إلى العيساوية في القدس

أفاد مراسلنا في فلسطين، مساء يوم الأحد، بأن شبانا فلسطينيين أحرقوا حافلة لمستوطنين دخلت إلى قرية العيساوية في القدس عن طرق الخطأ من جهتها، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شبانا فلسطينيين اعترضوا حافلتين للمستوطنين بعد دخولهما عن طريق الخطأ لقرية العيساوية بالقدس المحتلة وذكرت أيضا أن مدينة البيرة شهدت مواجهات مع قوات إسرائيلية، إسنادا للقدس والمسجد الأقصى.