بيان ليبي مصري مشترك يؤكدأن الجانبان أكدا أهمية خماية ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها

أكد بيان ليبي مصري مشترك أن الجانبان أكدا أهمية خماية ليبيا لسيادتها ووحدة أراضيها وتم التأكيد على أن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة هما السلطة الشرعية في ليبيا و ايجاد حل المشاكل السياسية لا يتأتى إلا من خلال الطرق السلمية