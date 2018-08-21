محمد السادس يصدر عفوا عن 11 معتقلًا في قضية حراك الريف

توصلت بعض عائلات معتقلي حراك الريف، المرحلين إلى مدينة الدار البيضاء الثلاثاء، الذي يصادف ليلة العفو على 11 معتقلا بمناسبة العفو الملكي.

وأكدت أسماء الوديع، عضو هيئة دفاع المعتقلين، أن خبر شمل العفو الملكي لمناسبة عيد الأضحى لـ11 معتقلا على خلفية الحراك، خبرا صحيحا.

ومن بين الذين صدر في حقهم العفو: محمد المحدالي، محمد النعيمي، حاكمي أحمد، هزاط أحمد، فهيم غطاس، محمد مكوح، جواد بلعلي، محمد الهاني، بدر اكراف، وعزيز خالي.