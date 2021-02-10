إيران بدأت إنتاج اليورانيوم في انتهاك جديد للاتفاق النووي

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت إنتاج معدن اليورانيوم لاستخدامه كوقود لأحد مفاعلها، في انتهاك جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015. وبحسب إعلان الوكالة الأممية ومقرّها فيينا، "في 8 شباط بالتحقق من (وجود) 3,6 غرامات من معدن اليورانيوم في مصنع أصفهان" في وسط إيران. والمسألة حساسة لأن معدن اليورانيوم يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.