إيران تؤكد لا نثق في الولايات المتحدة وعليها اتخاذ الخطوة الأولى بالعودة إلى الاتفاق النووي

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي إنه ليس لدى الشعب الإيراني ثقة بواشنطن، لذلك "يجب على الجانب الأميركي أن يتخذ الخطوة الأولى في العودة إلى الاتفاق النووي".وفي مقابلة صحفية، قال تخت روانجي: "شعبنا لا ثقة له مطلقا بكلام الولايات المتحدة، لذلك فإن الولايات المتحدة هي من عليها ان تبدأ تنفيذ التزاماتها لتكسب ثقة الشعب الايراني".وأضاف: "خروج الولايات المتحدة غير القانوني والآحادي من الاتفاق النووي قد جعل إيران تفقد ثقتها بها"، مؤكدا أنه على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى لعودة الاتفاق إلى سكته الرئيسية.وتابع: "خروج الولايات المتحدة (قبل عامين) من الاتفاق النووي قد وجّه ضربة كبيرة لمصداقيتها والقوانين الدولية، لذا فإننا لا نثق بكلام أمريكا وينبغي عليها البدء بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق لتكسب ثقة إيران".ولفت إلى أن "الولايات المتحدة من ترك طاولة التفاوض والاتفاق النووي وانتهكت القرار الأممي 2231، وليس إيران".