وزير الخارجية التركي يؤكد تواصل الاتصالات مع روسيا وإيران حول إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا مستمرة بالاتصالات مع روسيا وإيران حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال جاويش أوغلو: "نحن نواصل اتصالاتنا من أجل دعم عملية أستانا في إدلب".

وتعليقا على زيارة المبعوث الخاص للخارجية الأميركية لشؤون سوريا جيمس جيفري، الذي من المقرر أن يقوم بها لتركيا غدا الثلاثاء، أكد جاويش أوغلو أن تركيا تعتزم تناول موضوع دعم الولايات المتحدة للفصائل الكردية في سوريا.