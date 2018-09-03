وزير الخارجية التركي يؤكد تواصل الاتصالات مع روسيا وإيران حول إدلب

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تركيا مستمرة بالاتصالات مع روسيا وإيران حول الوضع في محافظة إدلب السورية.
وقال جاويش أوغلو: "نحن نواصل اتصالاتنا من أجل دعم عملية أستانا في إدلب".
وتعليقا على زيارة المبعوث الخاص للخارجية الأميركية لشؤون سوريا جيمس جيفري، الذي من المقرر أن يقوم بها لتركيا غدا الثلاثاء، أكد جاويش أوغلو أن تركيا تعتزم تناول موضوع دعم الولايات المتحدة للفصائل الكردية في سوريا.
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ظهرت النجمة العالمية ليدي غاغا، بإطلالة أنيقة أعادتنا إلى سحر هوليوود، امس الأحد، في مدينة البندقية، لحضور مهرجان المدينة السينمائي الخامس والسبعين 75 وسط حشد كبير من النجوم والنجمات. وجذبت غاغا الأنظار لإطلالتها حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة بينما كانت في طريقها إلى جزيرة ليدو، إلى جانب نجمة فيلم "Fifty Shades" الممثلة داكوتا جونسون، والتي ظهرت ببدلة أنثوية كاروهات من الحرير عند وصولهما إلى القارب. وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليدي غاغا- واسمها الحقيقي ستيفاني جيرمانوتا- كانت تبرز انوثتها من خلال تنورة بيضاء متوسطة الطول مع قميص "كروب توب" والذي كشف عن خصرها بالاضافة إلى معطف طويل وواسع، وانتعلت زوجا من الأحذية السوداء ذو كعب عال، واكملت اطلالتها بنظارة شمسية عصرية، وحقيبة جلدية. قامت غاغا بتصفيف شعرها الأشقر في شكل مستوحى من الطراز القديم والكلاسيكي، واكملت مظهرها الرائع بلمسة من
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