لبنان تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

سجلت وزارة الصحة في لبنان 11 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 11 حالة مؤكدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي إلى 1331 إصابة في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 30 حالة.