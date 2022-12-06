قصف أوكراني مكثف براجمات الصواريخ على وسط مدينة دونيتسك

أعلنت السلطات في دونيتسك تعرض وسط المدينة لقصف بـأكثر من 10 قذائف من راجمات الصواريخ الأوكرانية اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات واندلاع حرائق بعدد من المواقع المدنية.

وأكد عمدة دونيتسك أليكسي كولمزين أن من بين الأهداف التي أصابتها الضربات الأوكرانية السوق المركزية ومركز "تينتافر-بلازا" التجاري وقصر "دروجبا" للرياضة.

وحسب سلطات الجمهورية، فإن القوات الأوكرانية أطلقت ما يصل إلى 20 صاروخا من راجمات الصواريخ "غراد" على منطقتي فوروشيلوفسكي وكيفسكي في دونيتسك.

وأفادت السلطات بسقوط جرحى نتيجة استهداف مبنى السوق، ويجري حاليا تحديد عددهم.

وفي وقت لاحق ذكر عمدة دونيتسك عبر "تلغرام" أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء القصف الأوكراني اليوم.