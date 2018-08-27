وزيرا الدفاع التركي والأميركي يبحثان هاتفيًا الوضع الراهن في سورية

أفادت وسائل الإعلام التركية بأن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أجرى الاثنين اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي جيمس ماتيس.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في وزارة الدفاع التركية أن الوزيرين تبادلا الآراء حول العلاقات التركية -الأميركية في مجال الدفاع، والوضع في سورية ومحاربة الإرهاب.