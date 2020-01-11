مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي في كربلاء
آخر تحديث GMT22:18:16
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي في كربلاء

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي في كربلاء

ميليشيات الحشد الشعبي
بغداد - العرب اليوم

قتل مسلحون مجهولون قياديا بارزا في ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء وسط العراق، وفق ما أفادت مصادر ميدانية عراقية، السبت، وأفادت المصادر بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك.

ويأتي مقتل الساعدي بعد ساعات من تشييع جثماني صحافيين اغتيلا مساء الجمعة برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما حمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال لـ"ميليشيات"، وذكر صحافي من البصرة طلب عدم كشف هويته، أن الصحافيين "قتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع".

وقبل ساعات من مقتله، نشر أحد الصحفيين فيديو عبر صفحته على فيسبوك تحدث فيه عن حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم الجمعة، مطالبين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة، وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح. وتعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي في كربلاء مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي في كربلاء



أخبار ذات صلة

GMT 22:07 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن احتجاز سفيرنا في طهران خرق للقانون الدولي
العرب اليوم - وزير الخارجية البريطاني يؤكد أن احتجاز سفيرنا في طهران خرق للقانون الدولي

GMT 21:54 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

وسائل إعلام تعلن أن السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني خلال تواجده بين محتجين في طهران
العرب اليوم - وسائل إعلام تعلن أن السلطات الإيرانية تعتقل السفير البريطاني خلال تواجده بين محتجين في طهران

GMT 21:34 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار باتداء من منتصف الليلة
العرب اليوم - المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار باتداء من منتصف الليلة

GMT 21:10 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

مقتل 11 مهاجرًا بينهم 8 أطفال في بحر إيجه
العرب اليوم - مقتل 11 مهاجرًا بينهم 8 أطفال في بحر إيجه

GMT 21:06 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

ظريف يعزي سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس
العرب اليوم - ظريف يعزي سلطنة عمان بوفاة السلطان قابوس

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رينيه زيلويغر بدت ساحرة بفستان أسود تميّز بقصة الكتف الواحد

إطلالات حفل "المجلس الوطني لمراجعة الأفلام"

نيويورك - مادلين سعاده

بعد تألقهن مؤخراً في حفل الغولدن الغلوب، عادت النجمات مرة جديدة الى السجادة الحمراء وتألقن بإجمل الإطلالات من رينيه زيلويغر إلى سلمى حايك ولوبيتا نيونغو وغيرهن، وذلك خلال حضورهن حفل جوائز National Board of Review في نيويورك. زيلويغر بدت ساحرة بفستان ميدي أسود تميّز بقصة الكتف الواحد مع التفاصيل التي زيّنت الكتف وأكملت اللوك بستيليتو أسود وقد بدت بكامل أناقتها ورشاقتها. كذلك خطفت لوبيتا نيونغو الانظار بفستان أسود طويل مزيّن بالترتر اللامع، وزيّنت الاطلالة بأقراك ماسية أنيقة. باللون الأسود أيضاً تألقت أوما ثيرمان بفستان كلاسيكي أنيق. أما جيمي لي كورتيس Jamie Lee Curtis فإختارت الجمبسوت الأسود الأنيق. من جهتها، إختارت سلمى حايك فستاناً فضياً من تصميم غوتشي تميّز بتصميم الـ wrap dress  مع الياقة العالية والاكمام الطويلة، ونسّقت مع اللوك حذ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:45 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أحلام تتألّق بالقفطان المغربي في حفل سمرات شتاء الرياض في السعودية
العرب اليوم - أحلام تتألّق بالقفطان المغربي في حفل سمرات شتاء الرياض في السعودية

GMT 01:23 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

شركة تعلن ارتفاع عدد الراغبين في رحلة فضائية على مركباتها
العرب اليوم - شركة تعلن ارتفاع عدد الراغبين في رحلة فضائية على مركباتها

GMT 05:10 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

"الأقفاص" زينة مميزة لحفلات الزفاف في فصل الصيف لمزيد من الرومانسية
العرب اليوم - "الأقفاص" زينة مميزة لحفلات الزفاف في فصل الصيف لمزيد من الرومانسية

GMT 11:45 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

دونالد ترامب يكشف عن خطة قاسم سليماني الهجومية قبل استهدافه
العرب اليوم - دونالد ترامب يكشف عن خطة قاسم سليماني الهجومية قبل استهدافه

GMT 11:08 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

آخر تغريدة لصحافي البصرة المُغتال أحمد عبدالصمد مِن قِبل مجهولين
العرب اليوم - آخر تغريدة لصحافي البصرة المُغتال أحمد عبدالصمد مِن قِبل مجهولين

GMT 02:22 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

5 أخطاء ترتكبينها في إطلالاتكِ تجعلكِ تبدين أكبر في السن
العرب اليوم - 5 أخطاء ترتكبينها في إطلالاتكِ تجعلكِ تبدين أكبر في السن

GMT 03:45 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

مغامرات سياحية في أميركا الجنوبية منها ركوب الأمواج
العرب اليوم - مغامرات سياحية في أميركا الجنوبية منها ركوب الأمواج

GMT 01:49 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

حمامات مودرن باللون الأبيض زاهية بالتفاصيل الأنيقة مع إكسسوارات ناعمة
العرب اليوم - حمامات مودرن باللون الأبيض زاهية بالتفاصيل الأنيقة مع إكسسوارات ناعمة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:55 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة
العرب اليوم - زوجة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة

GMT 10:06 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

تحول جذري في حياة إنجي سلامة بعد شهرين على رحيل هيثم أحمد زكي
العرب اليوم - تحول جذري في حياة إنجي سلامة بعد شهرين على رحيل هيثم أحمد زكي

GMT 02:20 2019 الثلاثاء ,31 كانون الأول / ديسمبر

مستشار البيت الأبيض يؤكد توقيع اتفاق التجارة خلال أسبوع
العرب اليوم - مستشار البيت الأبيض يؤكد توقيع اتفاق التجارة خلال أسبوع

GMT 01:27 2019 الثلاثاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

واتساب يحارب تضييع الوقت.. ميزة جديدة لفعلين معاً!
العرب اليوم - واتساب يحارب تضييع الوقت.. ميزة جديدة لفعلين معاً!

GMT 02:36 2017 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

وفاة محمود الدسوقى زوج عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفى عبده
العرب اليوم - وفاة محمود الدسوقى زوج عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفى عبده

GMT 02:47 2013 السبت ,02 آذار/ مارس

سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل
العرب اليوم - سعودي يمتلك أغلى أنواع الإبل

GMT 08:11 2016 الأربعاء ,28 أيلول / سبتمبر

وزير المكتب السلطاني العماني يلتقي وزيرة الدفاع الإيطالية
العرب اليوم - وزير المكتب السلطاني العماني يلتقي وزيرة الدفاع الإيطالية

GMT 11:22 2017 الإثنين ,13 آذار/ مارس

فوائد يحققها تناول اليوسفي لمرضى السكري
العرب اليوم - فوائد يحققها تناول اليوسفي لمرضى السكري

GMT 16:09 2018 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

تعرّفي على تنسيق ديكورات غرف النوم المتصلة بالحمام
العرب اليوم - تعرّفي على تنسيق ديكورات غرف النوم المتصلة بالحمام

GMT 22:51 2015 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

سفارة السعودية لدى تركيا تعلن أسماء مكاتب التأشيرة المعتمدة
العرب اليوم - سفارة السعودية لدى تركيا تعلن أسماء مكاتب التأشيرة المعتمدة

GMT 03:11 2016 الأحد ,10 إبريل / نيسان

خبيرة العلاقات الجنسية سمانثا ايفانز تكشف أنَّ العلاقة الجنسية تصبح أفضل مع تقدم العمر
العرب اليوم - خبيرة العلاقات الجنسية سمانثا ايفانز تكشف أنَّ العلاقة الجنسية تصبح أفضل مع تقدم العمر

GMT 05:31 2019 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

كشّف النقاب عن سيارة "تويوتا كورولا" الجديدة
العرب اليوم - كشّف النقاب عن سيارة "تويوتا كورولا" الجديدة

GMT 07:31 2018 الجمعة ,04 أيار / مايو

امرأة برج الثور تتميز بالكرم والذكاء الشديد والعفوية والاستقرار النفسي
العرب اليوم - امرأة برج الثور تتميز بالكرم والذكاء الشديد والعفوية والاستقرار النفسي

GMT 03:29 2015 الخميس ,09 تموز / يوليو

تلوين كتب الرسم أصبح هواية مفضلة عند الكبار قبل الصغار
العرب اليوم - تلوين كتب الرسم أصبح هواية مفضلة عند الكبار قبل الصغار

GMT 01:04 2019 الثلاثاء ,13 آب / أغسطس

سما المصري تنشر صور مثيرة للجدل على "إنستغرام" في عيد الأضحى
العرب اليوم - سما المصري تنشر صور مثيرة للجدل على "إنستغرام" في عيد الأضحى

GMT 18:43 2018 السبت ,04 آب / أغسطس

منه فضالي تكشف أسرارها مع الرجيم وكيف خسرت 8 كيلو في 10 أيام
العرب اليوم - منه فضالي تكشف أسرارها مع الرجيم وكيف خسرت 8 كيلو في 10 أيام

GMT 22:08 2013 الثلاثاء ,12 آذار/ مارس

الحيوانات المنوية جودتها أعلى في الشتاء
العرب اليوم - الحيوانات المنوية جودتها أعلى في الشتاء

GMT 19:41 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

التقبيل والإغراء من علامات استمتاع الزوج بالعلاقة الحميمية
العرب اليوم - التقبيل والإغراء من علامات استمتاع الزوج بالعلاقة الحميمية
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab