الخارجية الأميركية تعلن عن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية
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الخارجية الأميركية تعلن عن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تعلن عن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية

الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت الخارجية الأميركية عن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية

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الخارجية الأميركية تعلن عن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية الخارجية الأميركية تعلن عن حكم الحوثيين بالإعدام على صحفيين يمنيين يكشف عن سياستهم الوحشية



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