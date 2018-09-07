ساهم نشر مقالة غير موقعة لأحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب في تعزيز النظرية التي يدافع عنها الرئيس الأمريكي ومفادها أن “هناك عدداً من كبار الموظفين في إدارته عبارة عن دولة الظل”، يعملون سراً على إفشال ولايته.