الطائرات الإسرائيلية تستهدف موقع السفينة شمال قطاع غزة بعد قصفه من طائرات الاستطلاع

استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مساء بوم الاثنين، موقع السفينة شمال قطاع غزة بعد قصفه من طائرات الاستطلاع. كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وقال أفيخاي أدرعي، الناطق الرسمي باسم جيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر" إن مقاتلات حربية أغارت قبل قليل على نفق هجومي تابع لحركة حماس في قطاع غزة. وأفاد مراسلنا بأن القوات الإسرائيلية استهدفت موقع القادسية غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخين. وأضاف أن أضرارا جسيمة طالت منازل المواطنين غرب مدينة غزة نتيجة القصف العنيف من الطائرات الإسرائيلية. من جهتها أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ باتجاه سيديروت وغلاف غزة.