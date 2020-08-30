أردوغان يزور ضريح أتاتورك ويكتب عن أزمة شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن بلاده مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر. جاء ذلك في تدوينة كتبها أردوغان في سجل الزوار، إثر زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة "عيد النصر"، الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس من كل عام وأوضح أردوغان أن النجاحات الهامة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات، تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها.