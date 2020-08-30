فرنسا تؤكد سلوك تركيا يمثل خطرا على حرية الملاحة الدولية

أعربت وزارة الدفاع الفرنسية عن قلقها ازاء التصعيد التركي في البحر المتوسط وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد: أن سلوك تركيا الاستفزازي يمثل خطرا على حرية الملاحة الدولية، وفقا لقناة العربية وأضافت: أن أنقرة تحاول التشكيك في سيادة دولتين أوروبيتين على مياهها الإقليمية فيما أكدت وزارة الدفاع الفرنسية على أن التوتر في البحر المتوسط سببه سلوك تركيا التصعيدي.