وفاة رئيس اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ميخائيل غورباتشوف عن عمر 92 عاماً

توفي ميخائيل غورباتشوف، آخر رئيس لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض ووفق ما أفاد به المستشفى السريري المركزي في العاصمة الروسية موسكو، "توفي ميخائيل سيرغيفيتش غورباتشوف هذا المساء بعد مرض شديد وطويل الأمد".