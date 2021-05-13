وزير الخارجية الأميركي بلينكن منفتحون على عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تؤيد عقد اجتماع لمجلس الأمن حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني "بداية الأسبوع المقبل". وأشار دبلوماسيون، في وقت سابق إلى أن واشنطن عرقلت تنظيم هذا الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا في البداية الجمعة. وقال بلينكن للصحافيين "نفكر في بداية الأسبوع المقبل، وآمل أن يمنح ذلك الدبلوماسية بعض الوقت لتحقيق نتائج".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن قضية الشيخ جراح كانت سببا لما جرى وطلبنا من إسرائيل أن تعامل سكان هذا الحي باحترام.