الوزراء المصري يؤكد التوافق المصري السوداني بشأن سد النهضة سينعكس على مسار المفاوضات

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للسودان أول زيارة رسمية لرئيس وزراء مصري منذ 2012، لافتًا إلى أن «مدبولي» اصطحب وفدًا عالي المستوى للاتفاق على عدة مشروعات تعود بالنفع على الشعبين

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الجانبين المصري والسوداني أكدا عدم اتخاذ إجراءات أحادية، بالنسبة لملف سد النهضة، فضلًا عن التوافق بشأن الجوانب الفنية والقانونية، قائلًا إن الأمر سينعكس على مسار المفاوضات خلال الفترة المقبلة.