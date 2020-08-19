توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا على خطوات التفاوض حول سد النهضة

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى وقالت وزارة الرى في بيان إن الوزراء توافقوا على الخطوات التنفيذية لعملية التفاوض الحالية حيث بدأت لجنة مصغرة مكونة من عضو فنى وعضو قانونى من كل دولة وبحضور المراقبين والخبراء في تجميع.