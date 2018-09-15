مقتل ثمانية أشخاص في هجوم مزدوج في شرق بوركينا فاسو

أعلنت السلطات البوركينية أن ثمانية مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم على منطقتين في شرق بوركينا فاسو .

وأفاد بيان لمحافظ المنطقة أنه تم شن هجومين إرهابيين في قريتي ديابيغا وكومبينبيغا بمحافظة كومبينغا في الشرق أمس ، مضيفًا أن الهجوم المزدوج ضد السكان أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص .