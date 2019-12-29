أفادت وكالة "فرانس برس"، استنادا إلى مسؤول في "الحشد الشعبي" العراقي، بمقتل 15 من عناصره جراء الضربات الأمريكية على مواقع قواته، اليوم الأحد.وأوضح المسؤول، حسب الوكالة، أن الضربات، التي استهدفت "كتائب حزب الله" التابعة لـ "الحشد الشعبي"، أسفرت عن مقتل 15 من مقاتليها بينما قياديون، مشيرا إلى أن الهجوم أدى كذلك إلى إصابة عدة عناصر آخرين.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت سابق من الأحد، أن قواتها الجوية نفذت غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.وقال "الحشد الشعبي"، في بيان، إن الهجوم استهدف قيادة قاطع عمليات الجزيرة في محافظة الأنبار وموقع اللواءين 45 و46، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.