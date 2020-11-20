الجيش التونسي يقضي على 4 عناصر إرهابية

قضت قوات الجيش التونسي على 4 عناصر إرهابية قيادية خلال عمليات أمنية مشتركة، وألحقت إصابات في صفوف آخرين إضافة إلى حجز كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات وأوضح وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، خلال جلسة استماع له بالبرلمان، أنه تم إيقاف خلية دعم خلال شهر نوفمبر الحالي تقوم بتزويد عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة التابعة لمحافظة القصرين وسط غرب تونس بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية، مشددًا على أن الوضع يستوجب البقاء في أعلى درجات اليقظة والحذر.