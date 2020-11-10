استشهاد أسير فلسطيني مريض بالسرطان في سجون الاحتلال

استشهد اليوم ، الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر في سجون الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبو بكر، الاحتلال بقتل الأسير كمال أبو وعر من خلال إهماله.

وحمّل أبو بكر حكومة الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبت مع سبق الاصرار من ادراة السجون التي كانت تعلم جدياً بخطورة الحالة الصحية للأسير أبو وعر التي كانت تتطلب ضرورة الإفراج الفوري عنه. وأكد أبو بكر أن هذه الجريمة تدلل على مدى تقصير المجتمع الدولي ومؤسساته في محاسبة ومساءلة إسرائيل، محذراً من أن استمرار الصمت على هذه الممارسات سيشجع الاحتلال على مواصلتها.