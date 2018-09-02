12 قتيلا في حادث تحطم طائرة مروحية في شمال أفغانستان

لقي 12 شخصا مصرعهم و هم أوكرانيان و عشرة جنود أفغان اليوم إثر تحطم مروحية للنقل العسكري شمال أفغانستان تعود إلى شركة من مولدوفا.
و قال خوده باميري نائب قائد القوات الأفغانية في شمال البلاد في تصريح له إن الطائرة تحطمت بسبب " مشكلات فنية" بعيد إقلاعها .
و أوضح محمد ردمانيش نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية أن الطائرة تعود إلى شركة خاصة استأجرتها منها الوزارة .
من جانبها ذكرت السلطات المولدوفية في بيان لها أنه تم ابلاغ السلطات الجوية المدنية في مولدوفا بتحطم المروحية وهي من طراز " ام آي 8 " و تعود إلى شركة " فالان .اي. سي. سي " بعيد إقلاعها من قاعدة مزار الشريف".
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ظهر أبطال فيلم الإثارة والفانتازيا "Suspiria" للمخرج الإيطالي لوكا جواديجنينو، المشارك بالمسابقة الرسمية، لجزيرة الليدو، في فاعليات الدورة الـ 75 لمهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تستمر فاعلياته حتى الـ 8 من الشهر الجاري، حيث خطفت النجمة الشهيرة داكوتا جونسون، الأنظار لإطلالتها الأنثوية الساحرة في أحدث إطلالةٍ لها في أثناء حضور جلسة تصويرية قبل العرض الأول لفيلمها الجديد في مهرجان البندقية السينمائي. وتألّقت الممثلة الأميركية، التي اشتهرت بدور "أنستازيا" في سلسلة أفلام "فيفتي شايدز" Fifty Shades، بفستان أبيض من الدانتيل بدون أكمام أعادنا إلى حقبة نجمات هوليوود سابقًا، واعتمدت إكسسوارات بسيطة مع نظارات شمسية أنيقة لتنهي إطلالتها بحذاء كريمي ذو كعب عال، ووضعت المكياج الجذاب الناعم، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على كتفيها وظهرها. وبدا النجوم المشاركين في الفيم في حالة معنوية كبيرة وتجمعوا معًا لالتقاط الصور بينما حرص كل منهم ارتداء الأزياء الملفتة
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