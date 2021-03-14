واشنطن وباريس يبحثان أزمة شرق المتوسط ويتفقان على تعزيز الشراكة عبر الأطلسي

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أزمة شرق المتوسط وأكدا على ضرورة إيجاد حل جذري لها.وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن "بلينكن ناقش هاتفياً مع نظيره الفرنسي المخاطر التي تشكلها الصين وروسيا، واتفقا على ضرورة تعزيز الشراكة عبر الأطلسي".