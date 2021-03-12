الخارجية الأميركية تؤكد أن الحوثيون يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن

أعلنت الخارجية الأميركية أن "الولايات المتحدة معنية بشكل كبير بالوضع الإنساني في اليمن، وتدعم وصول الغذاء والوقود إلى البلاد، بما في ذلك عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".واتهم الناطق باسم الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، الحوثيين بأنهم يقومون "بتحويل مسار المساعدات الإنسانية"، لافتاً إلى أن "تحويل الحوثيين للوقود، هو إحدى الوسائل التي يعرقلون بها المساعدات".