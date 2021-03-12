حذر عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الجمعة، من "مكافأة" الحوثيين على هجومهم على مأرب باتفاق يحقق انتصاراً سياسياً لهم، وذلك في أعقاب طرح المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مبادرة لوقف إطلاق النار.

وقال المخلافي في بيان: "أحذر من مكافأة الحوثي على جرائمه وهجومه على مأرب باتفاق يجعل من هزيمته العسكرية انتصاراً سياسياً".

وأضاف: "الإعلان المشترك بصيغته الحالية أو بالصيغة المعدلة التي يجري العمل عليها وتقديمها للحوثي ليس إلا استخداماً للذريعة الإنسانية التي استخدمت في استوكهولم ولم تحقق سلاماً ولا حسنت الوضع الإنساني".