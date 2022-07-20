الدفاعات الروسية تسقط مسيّرتين في محيط قاعدة حميميم غربي سوريا

أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا.وأكد أن الجماعات المسلحة تواصل محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة.وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.