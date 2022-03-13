الحرس الوطني الروسي يؤكد قواتنا تسير خطوة خطوة نحو تحقيق كافة أهدافها في أوكرانيا

أشاد رئيس قوات الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف بأداء مقاتلي قواته والتقدم الكبير الذي يحرزونه في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأكد أنهم يحققون أهدافهم خطوة خطوة.