مقتل أكاديمي في جامعة الحديدة برصاص الحوثيين في صنعاء

قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء إن أكاديمياً في جامعة الحديدة قتل اليوم السبت برصاص مليشيا الحوثي.

وحسب المصادر فإن الدكتور فهد سلام، أستاذ الحاسوب، بجامعة الحديدة، قتل، برصاص مسلحين حوثيين، وسط العاصمة صنعاء