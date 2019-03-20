الأمم المتحدة تطرح خطة جديدة للانسحاب من مدينة الحديدة اليمنية

أكد المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أن الأمم المتحدة طرح خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة، عقب محادثات مع الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين.

وقال غريفيث: "عقب مناقشات بناءة مع الجانبين، أحرزنا تقدما باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقا لاتفاق الحديدة".

وأضاف: "سيتم تقديم التفاصيل العملياتية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب للمصادقة عليها قريبا.. نتطلع إلى المصادقة السريعة على الخطة"، معربا عن أمله في أن يمهد الاتفاق الطريق لتسوية سياسية أوسع لإنهاء الحرب.