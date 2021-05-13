الرئيس المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد ما يحصل في شوارع إسرائيل خطر وجودي

فتح رجل النار بسلاح شبه رشاش مساء الخميس على مستوطنين فأصاب أحدهم بجروح في مدينة اللد المحتلة التي تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام، وفق ما أفاد شاهد والشرطة. وقال شاهد اتصلت به وكالة فرانس برس، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين، كانت في دورية بحي يسوده توتر في المدينة الواقعة بضاحية تل أبيب، حين فتح رجل النار عليهم بسلاح شبه رشاش فأصاب أحدهم في ساقه.

من جهته قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد "أطلقت نار في مدينة اللد على مجموعة من اليهود. وقع جريح، والشرطة تبحث عن مشتبهين". ووقعت مواجهات ليل الثلاثاء الأربعاء في مدينة اللد المختلطة وسط إسرائيل بين محتجين عرب، ويهود متطرفين، قتل خلالها موسى حسونة. وأحرق كنيس وعدد من السيارات، ما حمل السلطات على إعلان "حال الطوارئ" فيها وفرض حظر تجول اعتباراً من الـ8 مساءً.

وحشد جيش الإحتلال الإسرائيلي الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة، حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع، بين إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجنوب وحتى الشمال وغارات وحشيةإسرائيلية تستهدف المدنيين في قطاع غزة، فيما تواجه إسرائيل في الداخل جبهة أخرى يتوحد فيها الفلسطينيين في الدفاع عن القدس وسياسة الضم والتهويد، مع هبّة شعبية في مختلف المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر ومواجهات مع المستوطنين اليهود وخلفهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفاقت حصيلة الضحايا الـ 100 في غزة بينهم 18 طفلاً، ونحو 530 جريحاً. بينما قتل 7 إسرائيليين وجندي، وسقط مئات الجرحى.