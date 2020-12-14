رئيس أركان الجيش الباكستاني يلتقي بالمبعوث الأمريكي للمصالحة الأفغانية

التقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، وقائد قوات بعثة الدعم الحازم في أفغانستان الجنرال أوستن سكوت ميللر اللذيْن يزوران إسلام آباد حالياً وركز الاجتماع الذي جرى بمقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي على بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في المنطقة مع التركيز على عملية المصالحة الأفغانية.