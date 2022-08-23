وفاة طفلة جراء انفجار مجهول المصدر داخل شقة سكنية في قطاع غزة

أفاد مراسلنا بأن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات توفيت فيما جرح عدد آخر، نتيجة انفجار مجهول المصدر داخل شقة سكنية غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بدورها، أعلنت وزارة الداخلية في القطاع عن "سقوط شهيد وإصابة أضرار مادية جراء انفجار عرضي في محيط منزل غرب محافظة خانيونس والأجهزة المختصة تستكمل التحقيق في الحادث".